«10 млн за Ялту»: Сколько зарабатывают музыканты концертами в Крыму и Донбассе

Крым является концертной жемчужиной для артистов, сказал в эфире НСН Леонид Дзюник, Владимир Зубицкий подтвердил развитие региона, но Эдуард Ратников не счел его полностью безопасным для концертов.

Концерты в Крыму могут приносить сегодня российских артистам миллионы рублей, а в ДНР и ЛНР они ездят «по зову сердца», заявил в интервью НСН бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник. При этом заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников разошлись во мнениях относительно безопасности концертов в Крыму.

В первые выходные августа в Судаке прошел фестиваль с участием около 40 групп от «Зверей» до «Комнаты Культуры». Группа «Тату» ранее отпраздновала воссоединение концертом в Ялте, а «Тайм-Аут» с «Пилотом» анонсировали выступление на «первом фронтовом рок-фестивале в ЛНР». Дзюник объяснил, сколько могла заработать в Ялте группа «Тату».

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«Я примерно знаю, сколько "Тату" могли получить в Ялте, эта сумма составила около 10 миллионов. Да, Крым в какой-то степени подвержен возможным "прилетам", но это не Донбасс. Группам, которые ездят в Донецк, наверное, оплачивается что-то, но это не те гонорары, как на обычных концертах или когда ты в туре. Это происходит, скорее, по зову сердца. Например, я знаю группу "7Б", она много раз туда ездила. Я очень хорошо знаю Ивана Демьяна, я работал с ними в свое время. Это взрослые, состоявшиеся люди, их нельзя заставить: ну-ка давай, езжай проявлять свой патриотизм. У них душа так построена, они понимают, что без этого нельзя, что всех денег не соберешь», - сказал экс-директор «Тату».

При этом он отметил, что Крым является концертной «жемчужиной», как в прошлом и Донецк.

«Крым прекрасен всегда, в любое время года, когда бы то ни было. Там все этим дышит: воздух, море, люди. Это настоящая жемчужина, поэтому там и проходят мероприятия, это притягивает. Что касается ЛНР и ДНР, нельзя сказать, что эти регионы сейчас "открыты" для концертов. На днях опять беспилотники прилетели, пока это еще опасно. При этом Луганск в меньшей степени, а Донецк в свое время был очень востребованным. Там были прекрасные концертные площадки, замечательный стадион, очень хорошая акустика. Донецк всегда был городом, в который ездили музыканты. Когда я работал с группой "Тату", мы в Луганске не были ни разу, а в Донецке были дважды», - подчеркнул Дзюник.

Со своей стороны, Владимир Зубицкий сказал НСН, что выступления музыкантов в Крыму не отличаются от концертов в других регионах России.

«В Крыму не так много концертов, но прошло какое-то время, все посмотрели - там все развивается и происходит. Фестиваль там проводится уже не первый год, наши артисты ездят туда. А вот про рок-фестиваль в ЛНР я ничего не слышал, там все довольно сложно», - отметил заслуженный работник культуры РФ.
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Вместе с тем, Эдуард Ратников не разделил мнение коллег относительно безопасности концертов в Крыму.

«Я никогда не работал в Крыму и не делаю там концерты в текущий момент. При этом я уверен, что пока идет СВО, Крым - это вряд ли полностью безопасное место. Впрочем, сейчас полностью безопасных мест практически нет», - заключил собеседник НСН.

Рок-музыкант Гарик Сукачев ранее рассказал «Радиоточке НСН» о работе над художественном фильме о Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Патлис
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