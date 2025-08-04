Концерты в Крыму могут приносить сегодня российских артистам миллионы рублей, а в ДНР и ЛНР они ездят «по зову сердца», заявил в интервью НСН бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник. При этом заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников разошлись во мнениях относительно безопасности концертов в Крыму.

В первые выходные августа в Судаке прошел фестиваль с участием около 40 групп от «Зверей» до «Комнаты Культуры». Группа «Тату» ранее отпраздновала воссоединение концертом в Ялте, а «Тайм-Аут» с «Пилотом» анонсировали выступление на «первом фронтовом рок-фестивале в ЛНР». Дзюник объяснил, сколько могла заработать в Ялте группа «Тату».