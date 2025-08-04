Армия России нанесла групповой удар по аэродромам ВСУ
4 августа 202512:53
Российская армия атаковала инфраструктуру украинских военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, Вооруженными силами РФ был нанесен групповой удар. Военные применили аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники большой дальности.
«Назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны заявило, что в ночь на 4 августа средства ПВО уничтожили над территорией России 61 украинский БПЛА, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru