Армия России нанесла групповой удар по аэродромам ВСУ

Российская армия атаковала инфраструктуру украинских военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, Вооруженными силами РФ был нанесен групповой удар. Военные применили аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники большой дальности.

«Назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что в ночь на 4 августа средства ПВО уничтожили над территорией России 61 украинский БПЛА, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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