Истек срок пасхального перемирия между Россией и Украиной
13 апреля 202603:22
Истек срок пасхального перемирия между Москвой и Киевом.
Режим прекращения огня, введенный президентом России Владимиром Путиным, действовал с 16:00 11 апреля до окончания дня 12 апреля.
Глава Украины Владимир Зеленский предлагал продлить перемирие, однако в Кремле ответили, что боевые действия возобновятся и будут продолжаться до тех пор, пока не удастся заключить полноценный мир.
По данным Минобороны РФ, за сутки Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня 1971 раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Истек срок пасхального перемирия между Россией и Украиной
- Власти: Протестовавших в Комсомольске-на-Амуре китайских рабочих могут вернуть на родину
- СМИ: Трамп может нанести ограниченные удары по Ирану
- Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
- Дуров: Telegram не раскрыл ни одного байта из сообщений пользователей за 12 лет
- Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии
- Китай намерен частично восстановить связи с Тайванем
- Сборная России сыграет с Украиной в матче Кубка мира по водному поло
- Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии
- СМИ: Два эсминца США едва избежали атаки в Ормузском проливе