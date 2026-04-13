Истек срок пасхального перемирия между Россией и Украиной

Режим прекращения огня, введенный президентом России Владимиром Путиным, действовал с 16:00 11 апреля до окончания дня 12 апреля.

Глава Украины Владимир Зеленский предлагал продлить перемирие, однако в Кремле ответили, что боевые действия возобновятся и будут продолжаться до тех пор, пока не удастся заключить полноценный мир.

По данным Минобороны РФ, за сутки Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня 1971 раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

