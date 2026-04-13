Власти: Протестовавших в Комсомольске-на-Амуре китайских рабочих могут вернуть на родину
Правительство Хабаровского края отреагировало на протесты рабочих из Китая, сообщает Daily Storm.
По официальным данным, на улицы Комсомольска-на-Амуре вышли 200 специалистов из КНР. Они были заняты на модернизации производства на местном нефтезаводе, но контракт с компанией-подрядчиком «Петро-Хэхуа» был расторгнут — «работы выполнены некачественно и с нарушением сроков». Участники протестов требовали возобновить действие контракта и организовать встречу с руководством компании. Китайцы несли плакаты с обращениями к президенту РФ Владимиру Путину и директору «Роснефти» Игорю Сечину.
Главы Комсомольска-на-Амуре и гендиректор НПЗ выезжали для переговоров с рабочими. Также привлекли российских и китайских дипломатов. Правительство края провело переговоры с «Роснефтью» — заказчиком модернизации завода.
По данным нефтяной компании, контракт с «Петро-Хэхуа» прекращен. Однако когда подрядчик выполнял обязательства, работы всегда оплачивались вовремя. Из этих средств рабочие должны были получать зарплату. Почему это не сделано, знает только руководство «Петро-Хэхуа». Директор фирмы не может встретиться с рабочими, потому что находится не в России.
Рабочие из Китая покинули центр Комсомольска-на-Амуре и вернулись в закрытый рабочий городок. Правительство региона готово помочь им вернуться на родину, «но инициировать этот процесс должен работодатель».
В ноябре 2021 года рабочие прошли также по нескольким улицам для привлечения внимания к ситуации с невыплатой зарплаты. В самой «Петро-Хэхуа» тогда заявили, что зарплата выплачивается, но сотрудники считают ее размер недостаточным.
