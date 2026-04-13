Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии

Он заявил, что поздравляет своего соперника - лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой. Согласно подсчету более 50% голосов избирателей, «Тиса» набирает большинство мест в парламенте.

Премьер-министр указал, что его партия вместе со своими партнерами по правящей коалиции - христианскими демократами - честно и самоотверженно вела предвыборную кампанию, но проиграла. Орбан отметил, что вместе с партией продолжит служить своей стране, находясь в оппозиции. Он останется депутатом парламента, как и многие члены его правительства.

Новым премьером становится Петер Мадьяр.

Явка на выборах в Венгрии составила рекордные 74%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

