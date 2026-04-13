Дуров: Telegram не раскрыл ни одного байта из сообщений пользователей за 12 лет
Telegram не раскрыл ни одного байта из сообщений пользователей за 12 лет — с момента своего запуска, сообщил владелец мессенджера Павел Дуров.
По его словам, WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) допускает утечку 95% сообщений из незашифрованных резервных копий или раскрытие сообщений через push-уведомления Signal.
«Это огромный обман пользователей. Даже если вы зашифруете свои резервные копии надежным паролем, ваши сообщения все равно окажутся в незашифрованных облачных резервных копиях — потому что более 90% людей, с которыми вы переписываетесь, этого не сделали», - указал Дуров.
По его словам, «WhatsApp хранит и раскрывает информацию о том, с кем вы общаетесь, и картина становится ужасающей».
Отмечается, что Apple и Google раскрывают резервные копии сообщений WhatsApp третьим сторонам тысячи раз в год».
Дуров неоднократно критиковал безопасность WhatsApp. Он заявлял, что специалисты Telegram выявили в нём «множество векторов атак», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
