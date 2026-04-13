Сборная России сыграет с Украиной в матче Кубка мира по водному поло
13 апреля 202600:07
Российская сборная сыграет с командой Украины в матче второго дивизиона Кубка мира по водному поло, сообщает «Спорт-Экспресс».
Спортсмены будут бороться за седьмое место. Соревнования пройдут на Мальте 13 апреля.
В полуфинале турнира украинцы проиграли сборной Австралии (15:21), а российская команда на этой же стадии уступила Румынии (12:16).
Для российской команды это первый турнир под эгидой World Aquatics с момента отстранения в 2022 году.
Ранее российским триатлонистам-юниорам вернули допуск на международные соревнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
