Сборная России сыграет с Украиной в матче Кубка мира по водному поло

Российская сборная сыграет с командой Украины в матче второго дивизиона Кубка мира по водному поло, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмены будут бороться за седьмое место. Соревнования пройдут на Мальте 13 апреля.

В полуфинале турнира украинцы проиграли сборной Австралии (15:21), а российская команда на этой же стадии уступила Румынии (12:16).

Для российской команды это первый турнир под эгидой World Aquatics с момента отстранения в 2022 году.

Ранее российским триатлонистам-юниорам вернули допуск на международные соревнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

