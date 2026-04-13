СМИ: Трамп может нанести ограниченные удары по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп и его советники рассматривают возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal.

Галибаф: США не смогли завоевать доверие иранской стороны на переговорах

По данным издания, для них это может стать выходом из тупика в мирных переговорах. Такой вариант президент США рассматривал после провала переговоров, прошедших Пакистане. Глава Белого дома также может возобновить полномасштабную кампанию бомбардировок.

Ранее Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры