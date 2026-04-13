СМИ: Трамп может нанести ограниченные удары по Ирану
13 апреля 202602:23
Американский лидер Дональд Трамп и его советники рассматривают возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, для них это может стать выходом из тупика в мирных переговорах. Такой вариант президент США рассматривал после провала переговоров, прошедших Пакистане. Глава Белого дома также может возобновить полномасштабную кампанию бомбардировок.
Ранее Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Истек срок пасхального перемирия между Россией и Украиной
- Власти: Протестовавших в Комсомольске-на-Амуре китайских рабочих могут вернуть на родину
- СМИ: Трамп может нанести ограниченные удары по Ирану
- Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
- Дуров: Telegram не раскрыл ни одного байта из сообщений пользователей за 12 лет
- Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии
- Китай намерен частично восстановить связи с Тайванем
- Сборная России сыграет с Украиной в матче Кубка мира по водному поло
- Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии
- СМИ: Два эсминца США едва избежали атаки в Ормузском проливе