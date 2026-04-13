Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным

В Венгрии Лидер победившей на выборах в парламент партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрии придется вести переговоры с Россией, сообщают «Известия».

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом [Владимиром Путиным]», — указал политик. По его словам, энергетическая зависимость Будапешта будет сохраняться еще некоторое время.

Мадьяр отметил, что Венгрия не будет представлять интересы Украины в ходе переговоров с РФ, а сделает упор на желания венгров.

До этого Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

