Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии
В Венгрии лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах.
Он выступил на митинге в Будапеште. «Это не маленькая, а очень большая победа. Вместе с вами мы изменили систему Орбана. Вместе мы освободили Венгрию и вернули ее себе»,— сказал он.
Политик заявил о намерении восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, а также предпринять шаги по укреплению в Венгрии демократии.
До этого глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «ФИДЕС» на парламентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
