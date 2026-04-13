Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии

Он выступил на митинге в Будапеште. «Это не маленькая, а очень большая победа. Вместе с вами мы изменили систему Орбана. Вместе мы освободили Венгрию и вернули ее себе»,— сказал он.

Политик заявил о намерении восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, а также предпринять шаги по укреплению в Венгрии демократии.

До этого глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «ФИДЕС» на парламентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

