Дмитриев заявил об ускорении распада ЕС после выборов в Венгрии

Распад Европейского союза ускорится после подведения итогов парламентских выборов в Венгрии, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте, прав ли я, через четыре месяца», — заявил политик. Он указал, что победа оппозиционной партии «Тиса» с Петером Мадьяром приведет к падению Венгрии, и страна повторит судьбу Британии, Франции и Германии.

«Гибель Европы распространяется», — отметил Дмитриев.

Мадьяр, говоря о победе на выборах в парламент, заявил о намерении восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
