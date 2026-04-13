Дмитриев заявил об ускорении распада ЕС после выборов в Венгрии
Распад Европейского союза ускорится после подведения итогов парламентских выборов в Венгрии, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте, прав ли я, через четыре месяца», — заявил политик. Он указал, что победа оппозиционной партии «Тиса» с Петером Мадьяром приведет к падению Венгрии, и страна повторит судьбу Британии, Франции и Германии.
«Гибель Европы распространяется», — отметил Дмитриев.
Мадьяр, говоря о победе на выборах в парламент, заявил о намерении восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
