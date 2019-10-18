Иного не дано. Глава «Газпрома» за продление контракта с Украиной

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер считает продление действующего контракта на транзит с Украиной единственно возможным вариантом, поскольку до имплементации Украиной европейского газового законодательства еще есть много времени.

Об этом Миллер завил в ходе рабочей беседы с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, передает ТАСС. По словам главы «Газпрома», Киев поставил себе цель перейти на европейское законодательство - Третий энергетический пакет - с 1 января будущего года. Однако это потребует создания независимого газотранспортного оператора, а также регулятора, который будет отвечать за тарифы.

Миллер также сообщил, что «Газпром» уведомил Украину и Евросоюз о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта с украинской стороной.