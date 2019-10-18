Иного не дано. Глава «Газпрома» за продление контракта с Украиной

18 октября 201913:57

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер считает продление действующего контракта на транзит с Украиной единственно возможным вариантом, поскольку до имплементации Украиной европейского газового законодательства еще есть много времени.

Об этом Миллер завил в ходе рабочей беседы с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, передает ТАСС. По словам главы «Газпрома», Киев поставил себе цель перейти на европейское законодательство - Третий энергетический пакет - с 1 января будущего года. Однако это потребует создания независимого газотранспортного оператора, а также регулятора, который будет отвечать за тарифы.

Миллер также сообщил, что «Газпром» уведомил Украину и Евросоюз о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта с украинской стороной.

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Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что, если Киев успеет имплементировать европейскую систему с 1 января 2020 года, когда истечет срок действия предыдущего соглашения о транзите, Москва будет работать по новым правилам. В противном случае Россия предложит пролонгировать срок действия старого договора на любой срок.

Россия также считает необходимым подписать контракт на прямую поставку газа, который сейчас Украина получает реверсом из Европы. Киев отказался от российского голубого топлива с 2015 года.

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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
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