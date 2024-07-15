Имущество бывшей резиденции Януковича передали в госсобственность

Резиденция «Межигорье» в Киевской области до 2007 года находилась в госсобственности. Однако в 2007-ом она была передана в собственность Януковичу. Следствие считает, что сделано это было с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал резиденцию в управление агентству по возвращению активов. Позднее специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению Януковича и его сына в завладении резиденцией, передает РИА Новости.

В октябре 2021 года Янукович был заочно арестован на родине по делу о государственной резиденции «Межигорье». Экс-президент утверждал, что «Межигорье» он купил на задекларированные 3,2 миллиона долларов.

Летом 2023 года нынешний президент краины Владимир Зеленский подписал закон о превращении бывшей резиденции Януковича в парк.



