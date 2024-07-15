Имущество бывшей резиденции Януковича передали в госсобственность

Имущество бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» под Киевом передано в госсобственность. Об этом сообщило украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) в своем Telegram-канале.

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Резиденция «Межигорье» в Киевской области до 2007 года находилась в госсобственности. Однако в 2007-ом она была передана в собственность Януковичу. Следствие считает, что сделано это было с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал резиденцию в управление агентству по возвращению активов. Позднее специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению Януковича и его сына в завладении резиденцией, передает РИА Новости.

В октябре 2021 года Янукович был заочно арестован на родине по делу о государственной резиденции «Межигорье». Экс-президент утверждал, что «Межигорье» он купил на задекларированные 3,2 миллиона долларов.

Летом 2023 года нынешний президент краины Владимир Зеленский подписал закон о превращении бывшей резиденции Януковича в парк.


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ФОТО: РИА Новости
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