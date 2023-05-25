«Их дети проклянут!»: Зюганов напомнил Украине о вкладе Брежнева в развитие страны
Лидер КПРФ в разговоре с НСН назвал мерзким решение Украины лишить Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН напомнил Украине о наследии генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в истории страны, а также назвал жалкими людей, принявших решение о лишении советского политика статуса почетного гражданина Киева.
О решении депутатов Киевсовета лишить Брежнева данного статуса сообщило украинское издание «Страна».
«Собралась небольшая группа лиц, которая не имеет на то никаких полномочий. Жалкие люди. Просто безобразие. Мерзко! Украина в советское время при Брежневе входила в десятку самых развитых стран мира. Население – 50 миллионов человек. А сейчас и половины не осталось. Все виды производства были! Делали лучшие ракеты, лучшие самолеты, лучшие корабли. Производили 50 миллионов тонн хлеба, получали 50 миллионов тонн нефти из союзного котла. Были уважаемые. У меня половина родственников на Украине. А сейчас что осталось? Принимать грязные бумажки, которые унижают страну? Их дети проклянут за эти решения», - сказал Зюганов.
Ранее мэрия Праги лишила звания почётного гражданина города маршала СССР Ивана Конева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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