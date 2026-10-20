«Я могу сказать, что в опросе граждане наврали. Час без телефона в лучшем случае могут 3% людей провести, а 15 минут – 5%. Люди настолько привыкли, что у них в руках смартфон, там новости, там часы, там общение, лайки и так далее. Если, не дай Бог, на сутки просто физически убрать смартфон от человека, то 95% населения сойдут с ума. Многие хотят сократить количество потребляемого алкоголя, но не делают этого, хотя желание есть, здесь то же самое. Люди хотят бросить курить, но не бросают, заняться спортом, но не занимаются. Если человек хочет сократить экранное время, он про это не говорит, он просто сокращает. У нас сегодня с раннего возраста дети в коляске смотрят в телефон с песенками какими-то и картинками. Когда это является настолько врожденным предметом, отказаться от этого невозможно. Если ребенок привыкает, он считает это частью жизни», - рассказал он.

Родителям важно следить за эмоциональным состоянием детей: истерики и агрессия являются тревожными звоночками перевозбуждения нервной системы ребенка, сказала НСН детский психолог Ирина Таранова.

