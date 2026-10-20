«Сойдут с ума»: Сколько россиян могут спокойно провести час без смартфона
Александр Конфисахор заявил НСН, что смартфон уже стал «врожденным» предметом, поэтому от него сложно отказаться.
Час без телефона могут провести 3% россиян, а сокращать экранное время никто на самом деле даже не стремится, рассказал НСН доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор.
Почти четверть опрошенных россиян — 24% — могут комфортно провести без смартфона не более часа. Для 12% даже 15 минут без устройства стали бы испытанием. Такие результаты показало исследование сервиса CDEK.Shopping. При этом 69% участников хотели бы сократить экранное время. Больше половины проводят в телефоне от трёх до шести часов ежедневно, 17% — от семи до восьми часов, а каждый десятый — более восьми. Конфисахор уверен, что все гораздо хуже.
«Я могу сказать, что в опросе граждане наврали. Час без телефона в лучшем случае могут 3% людей провести, а 15 минут – 5%. Люди настолько привыкли, что у них в руках смартфон, там новости, там часы, там общение, лайки и так далее. Если, не дай Бог, на сутки просто физически убрать смартфон от человека, то 95% населения сойдут с ума. Многие хотят сократить количество потребляемого алкоголя, но не делают этого, хотя желание есть, здесь то же самое. Люди хотят бросить курить, но не бросают, заняться спортом, но не занимаются. Если человек хочет сократить экранное время, он про это не говорит, он просто сокращает. У нас сегодня с раннего возраста дети в коляске смотрят в телефон с песенками какими-то и картинками. Когда это является настолько врожденным предметом, отказаться от этого невозможно. Если ребенок привыкает, он считает это частью жизни», - рассказал он.
Родителям важно следить за эмоциональным состоянием детей: истерики и агрессия являются тревожными звоночками перевозбуждения нервной системы ребенка, сказала НСН детский психолог Ирина Таранова.
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