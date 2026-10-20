Новинки от Apple порадуют пользователей нестандартными решениями, в частности, новый MacBook обзаведется OLED экраном и поддержкой Touch screen. Об этом НСН заявил блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

Корпорация Apple анонсировала презентацию новых MacBook и iPad, которая состоится 28 октября. По словам Петухова, пользователей ждут принципиально новые устройства.

«По слухам, это будет MacBook с OLED экраном и, скорее всего, поддержкой Touch screen. Долгое время Apple отпиралась от такого продукта, но, наверное, ситуация на рынке компьютеров в целом подталкивает корпорацию к нестандартным решениям и экспериментальному подходу. За последние годы все производители терпят достаточно большие убытки на этом рынке, продажи падают. Это связано со многими факторами — это и откат после 2020 года, когда люди достаточно активно закупались техникой, и подорожание памяти (соответственно, и самих устройств). Приходится бороться с целым комплексом проблем. Кроме того, вроде как ожидается новый iPad mini. С одной стороны, будет минорное обновление уже существующих компьютеров вплоть до процессоров M6, с другой стороны, ожидается полностью новый MacBook», — сказал Петухов.