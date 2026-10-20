От 70 до 700 тысяч: Во сколько обойдутся «яблочникам» новые MacBook и iPad
Благодаря операционной системе MacOS российские пользователи могут свободно скачивать приложения для MacBook, сказал НСН Валентин Петухов.
Новинки от Apple порадуют пользователей нестандартными решениями, в частности, новый MacBook обзаведется OLED экраном и поддержкой Touch screen. Об этом НСН заявил блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Корпорация Apple анонсировала презентацию новых MacBook и iPad, которая состоится 28 октября. По словам Петухова, пользователей ждут принципиально новые устройства.
«По слухам, это будет MacBook с OLED экраном и, скорее всего, поддержкой Touch screen. Долгое время Apple отпиралась от такого продукта, но, наверное, ситуация на рынке компьютеров в целом подталкивает корпорацию к нестандартным решениям и экспериментальному подходу. За последние годы все производители терпят достаточно большие убытки на этом рынке, продажи падают. Это связано со многими факторами — это и откат после 2020 года, когда люди достаточно активно закупались техникой, и подорожание памяти (соответственно, и самих устройств). Приходится бороться с целым комплексом проблем. Кроме того, вроде как ожидается новый iPad mini. С одной стороны, будет минорное обновление уже существующих компьютеров вплоть до процессоров M6, с другой стороны, ожидается полностью новый MacBook», — сказал Петухов.
Собеседник НСН также объяснил, за сколько российские пользователи сегодня смогут приобрести MacBook.
«MacBook Neo обойдется примерно в 70 тысяч рублей, младшие модели MacBook Air можно купить примерно за 100 тысяч рублей, MacBook Pro — за 150-200 тысяч рублей и выше, самые дорогие конфигурации стоят около 700 тысяч рублей, причем аналоги стоят примерно тех же денег. Но если говорить про MacBook Air на процессоре M2 или M3, его можно купить за 50-60 тысяч рублей, это все еще отличный компьютер для каких-то базовых задач. Понятно, что для сложных вычислительных операций нужны мощные процессоры, но для обычной жизни и простой обработки фотографий или видео такого MacBook хватит за глаза, он будет стоить адекватных денег. Здесь у него практически нет конкурентов: ничто в мире Windows-устройств, наверное, даже не приблизилось к автономности», — добавил блогер.
Петухов указал на то, что сегодня российские пользователи могут свободно скачать приложения для MacBook через интернет.
«Да, в отличие от IPhone, MacBook работает на MacOS. Там есть возможность устанавливать приложения в обход магазина, соответственно, любые приложения можно поставить, скачав их из интернета. В этом плане MacBook пострадал меньше всего, там нет таких проблем, как на мобильных устройствах», — отметил он.
Ранее корпорация Apple подняла официальные розничные цены на ряд своей техники.
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