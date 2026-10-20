Стартовал прием работ на конкурс имени журналиста Никиты Цицаги
Стартовал прием работ на конкурс имени журналиста Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». Об этом сообщает федеральное общественно-политическое медиа NEWS.ru.
Никита Цицаги работал в зоне СВО с 2022 года. Он трагически погиб в зоне СВО в июне 2024 года. Конкурс имени журналиста, который пройдёт уже в третий раз, призван привлечь внимание к ежедневному подвигу журналистов, ставящих во главу угла жизнь человека.
Для участия в смотре принимаются материалы или проекты о людях, которые оказались в тяжелых ситуациях в следствие природных, техногенных, экологических и социально-экономических потрясений, а также военных конфликтов и прочих катаклизмов. Заявки принимаются до 1 декабря включительно, призовой фонд составляет 300 тысяч.
Как рассказали организаторы, победитель будет определён экспертным жюри. В числе приглашённых - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, общественные деятели, военные корреспонденты, победители конкурса прошлых лет.
В 2025-м году победителем конкурса «Взгляд сквозь сердце» стал репортаж военкора Анны Книшенко из курского приграничья «Военные медики на передовой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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