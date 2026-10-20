Умер сыгравший в «Дальнобойщиках» и «Методе» актер Владислав Толдыков

«Папа умер 18 октября, в День отца», - рассказали родные Толдыкова, которому было 65 лет.

Причина смерти артиста не уточняется.

Владислав Толдыков родился 24 августа 1961 года в Москве. В 1985-м он окончил Школу-студию МХАТ и в этом же году вышел фильм-сказка «После дождичка в четверг». В ленте Толдыков сыграл Ивана-царевича, а его партнёрами по съёмочной площадке были Олег Табаков, Марина Зудина, Валентина Талызина, Олег Анофриев, Татьяна Пельтцер, Семен Фарада и другие.

Также артист снимался в сериалах «Остановка по требованию», «Дальнобойщики», «Инкассаторы» и «Метод». За работу в фильме Юрия Быкова «Жить» Толдыков в 2011 году получил приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Кино Рюрик» в Швеции.

