Депутаты предложили разрешить родителям находиться в больницах с детьми до 8 лет
В Госдуме предложили разрешить родителям находиться в больницах с детьми в возрасте до восьми лет. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди».
В настоящее время закон об охране здоровья разрешает бесплатно находится в стационара родителям детей до четырёх лет. Парламентарии отметили, что и в восемь лет ребёнок не способен самостоятельно и полном объеме обеспечить соблюдение режима лечения, а также своевременно обратиться к медперсоналу и сохранять психологическую устойчивость.
По мнению авторов инициативы, принятие поправок создаст более благоприятные условия пребывания детей в больницах, а также позволит снизит психологическую нагрузку на несовершеннолетних в период лечения, обеспечит дополнительную материальную и моральную поддержку семей с детьми.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис заявила о необходимости увеличить детский прожиточный минимум, так как сейчас его недостаточно для удовлетворения нужд ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутаты предложили разрешить родителям находиться в больницах с детьми до 8 лет
- «Сойдут с ума»: Сколько россиян могут спокойно провести час без смартфона
- «Перевернуть с ног на голову»: Раскрыт рецепт успешной экранизации «Собачьего сердца»
- Стартовал прием работ на конкурс имени журналиста Никиты Цицаги
- От 70 до 700 тысяч: Во сколько обойдутся «яблочникам» новые MacBook и iPad
- Вызов и убытки: Что ждет покупателей в случае банкротств застройщиков
- Умер сыгравший в «Дальнобойщиках» и «Методе» актер Владислав Толдыков
- Экс-депутат Верховной рады рассказал, кто может заменить Зеленского на переговорах
- Россиянам объяснили, с чего начинается финансовая грамотность ребенка
- В Хабаровске отменили прямые выборы мэра