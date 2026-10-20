Депутаты предложили разрешить родителям находиться в больницах с детьми до 8 лет

В настоящее время закон об охране здоровья разрешает бесплатно находится в стационара родителям детей до четырёх лет. Парламентарии отметили, что и в восемь лет ребёнок не способен самостоятельно и полном объеме обеспечить соблюдение режима лечения, а также своевременно обратиться к медперсоналу и сохранять психологическую устойчивость.

По мнению авторов инициативы, принятие поправок создаст более благоприятные условия пребывания детей в больницах, а также позволит снизит психологическую нагрузку на несовершеннолетних в период лечения, обеспечит дополнительную материальную и моральную поддержку семей с детьми.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис заявила о необходимости увеличить детский прожиточный минимум, так как сейчас его недостаточно для удовлетворения нужд ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

