«Перевернуть с ног на голову»: Раскрыт рецепт успешной экранизации «Собачьего сердца»
Сегодня взяться за экранизацию «Собачьего сердца» могут такие режиссеры, как Сергей Урсуляк, Тимур Бекмамбетов, Джаник Файзиев и Николай Лебедев, сказал НСН Александр Шпагин.
Михаил Булгаков сегодня крайне востребован, но чтобы снять «Собачье сердце» и сделать его успешным, от повести должен остаться лишь сам факт превращения из человека в собаку, сказал НСН кинокритик Александр Шпагин.
В России началась работа над новой экранизацией «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Этим занимаются компания «Марс Медиа» и продюсер Рубен Дишдишян. Пока нет ни деталей проекта, ни имени режиссера, ни актерского состава. При этом «Собачье сердце» экранизировалось уже дважды: в 1976 году повесть вывел на экран итальянский режиссер Альберто Латтуада, а в 1988-м — советский режиссер Владимир Бортко. По словам Шпагина, авторам новой экранизации избежать ассоциаций с фильмом Бортко будет очень сложно.
По словам кинокритика, причиной, почему фильм может не получиться, является отсутствие в нем большого числа коллизий. А значит, нет простора для фантазии.
«Очень сложно экранизировать законченные психологические драмы, причем лишенные конкретного сюжета. А самое главное, даже если есть сюжет, то там нет коллизий. Надо придумать новые коллизии, и получится в лучшем случае "Ирония судьбы" Бекмамбетова, то есть что-то такое корявое. Когда старые коллизии искусственно натягиваются на другой каркас. Это может быть современность, может быть даже не современность, но поневоле сравниваешь с теми коллизиями, которые уже стали классикой, которые для тебя, естественно, представляются лучше, художественнее, выразительнее, и они уже вошли в культурный код России. Хочется сказать: а зачем вы придумываете новое?» — сказал Шпагин.
Единственный вариант сделать «Собачье сердце» по-настоящему успешным, считает эксперт, это радикально перепридумать историю и героев.
«Сделать совсем другой смысл, и оставить единственный ход – превращение человека в собак. Допустим, главный герой будет какой-то ученый, гений, которому Ленин дал возможность проводить эксперименты. А он ненавидит большевиков, и хватает не какого-то отморозка, а труп старого умного коммуниста-большевика. И собаку превращает в него. А потом, допустим, ведет с ним интересные споры по поводу большевизма и правильности их дела. Но ученый от большевиков зависит, они ему дали денег на эксперимент и лабораторию. Ученому, допустим 22 года, а этому – 60. То есть переставить все с ног на голову. Тогда это может получиться», — отметил Шпагин.
Кинокритик напоминает, что для своего времени «Собачье сердце» Бортко произвело эффект разорвавшейся бомбы.
«Фильм появился вовремя, еще до того, как все прочли "Архипелаг ГУЛАГ". Он произвел эффект взорвавшейся бомбы, оказывается – большевики были не правы. Был культурный шок. Фильм уже вошел в ментальный код нации, переэкранизировать – это какая-то нелепость. Вот Локшин сделал "Мастера и Маргариту", добавил кучу всевозможных сюжетных ходов, коллизий. Это фантазия на тему. Это нормально. А здесь очень сложно, потому что это камерная драма. Здесь никаких коллизий нет, здесь психологическое противостояние. Поэтому надо переворачивать ее полностью, можно даже, чтобы действие происходило в современности. Почему нет? Другие смыслы, все другое. Вот это может получиться», — отметил собеседник НСН.
По его словам, сам Булгаков сегодня несомненно востребован, в том числе у молодежи. Рассуждая на тему того, кто мог бы экранизировать «Собачье сердце» в наши дни, Шпагин называет сразу несколько имен.
«Все наши лучшие коммерческие режиссеры психологию, конечно, чувствуют, потому они и хорошие. Тот же Тимур Бекмамбетов, Джаник Файзиев, Николай Лебедев. Но кто умеет закапываться в психологию? Ну, Сергей Урсуляк, например. Пускай "Войну и мир" доэкранизирует, и ставит "Собачье сердце", я обеими руками за. А можно взять много фестивальных режиссеров, которые вполне владеют психологией на экране, но они фестивальные, а здесь же нужно сделать зрительскую картину», — добавил Шпагин.
Ранее Шпагин назвал НСН главный минус сериала «Трудно быть Богом».
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