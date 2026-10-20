«Перевернуть с ног на голову»: Раскрыт рецепт успешной экранизации «Собачьего сердца»

Сегодня взяться за экранизацию «Собачьего сердца» могут такие режиссеры, как Сергей Урсуляк, Тимур Бекмамбетов, Джаник Файзиев и Николай Лебедев, сказал НСН Александр Шпагин.

Михаил Булгаков сегодня крайне востребован, но чтобы снять «Собачье сердце» и сделать его успешным, от повести должен остаться лишь сам факт превращения из человека в собаку, сказал НСН кинокритик Александр Шпагин.

В России началась работа над новой экранизацией «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Этим занимаются компания «Марс Медиа» и продюсер Рубен Дишдишян. Пока нет ни деталей проекта, ни имени режиссера, ни актерского состава. При этом «Собачье сердце» экранизировалось уже дважды: в 1976 году повесть вывел на экран итальянский режиссер Альберто Латтуада, а в 1988-м — советский режиссер Владимир Бортко. По словам Шпагина, авторам новой экранизации избежать ассоциаций с фильмом Бортко будет очень сложно.

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По словам кинокритика, причиной, почему фильм может не получиться, является отсутствие в нем большого числа коллизий. А значит, нет простора для фантазии.

«Очень сложно экранизировать законченные психологические драмы, причем лишенные конкретного сюжета. А самое главное, даже если есть сюжет, то там нет коллизий. Надо придумать новые коллизии, и получится в лучшем случае "Ирония судьбы" Бекмамбетова, то есть что-то такое корявое. Когда старые коллизии искусственно натягиваются на другой каркас. Это может быть современность, может быть даже не современность, но поневоле сравниваешь с теми коллизиями, которые уже стали классикой, которые для тебя, естественно, представляются лучше, художественнее, выразительнее, и они уже вошли в культурный код России. Хочется сказать: а зачем вы придумываете новое?» — сказал Шпагин.

Единственный вариант сделать «Собачье сердце» по-настоящему успешным, считает эксперт, это радикально перепридумать историю и героев.

«Сделать совсем другой смысл, и оставить единственный ход – превращение человека в собак. Допустим, главный герой будет какой-то ученый, гений, которому Ленин дал возможность проводить эксперименты. А он ненавидит большевиков, и хватает не какого-то отморозка, а труп старого умного коммуниста-большевика. И собаку превращает в него. А потом, допустим, ведет с ним интересные споры по поводу большевизма и правильности их дела. Но ученый от большевиков зависит, они ему дали денег на эксперимент и лабораторию. Ученому, допустим 22 года, а этому – 60. То есть переставить все с ног на голову. Тогда это может получиться», — отметил Шпагин.

Кинокритик напоминает, что для своего времени «Собачье сердце» Бортко произвело эффект разорвавшейся бомбы.

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«Фильм появился вовремя, еще до того, как все прочли "Архипелаг ГУЛАГ". Он произвел эффект взорвавшейся бомбы, оказывается – большевики были не правы. Был культурный шок. Фильм уже вошел в ментальный код нации, переэкранизировать – это какая-то нелепость. Вот Локшин сделал "Мастера и Маргариту", добавил кучу всевозможных сюжетных ходов, коллизий. Это фантазия на тему. Это нормально. А здесь очень сложно, потому что это камерная драма. Здесь никаких коллизий нет, здесь психологическое противостояние. Поэтому надо переворачивать ее полностью, можно даже, чтобы действие происходило в современности. Почему нет? Другие смыслы, все другое. Вот это может получиться», — отметил собеседник НСН.

По его словам, сам Булгаков сегодня несомненно востребован, в том числе у молодежи. Рассуждая на тему того, кто мог бы экранизировать «Собачье сердце» в наши дни, Шпагин называет сразу несколько имен.

«Все наши лучшие коммерческие режиссеры психологию, конечно, чувствуют, потому они и хорошие. Тот же Тимур Бекмамбетов, Джаник Файзиев, Николай Лебедев. Но кто умеет закапываться в психологию? Ну, Сергей Урсуляк, например. Пускай "Войну и мир" доэкранизирует, и ставит "Собачье сердце", я обеими руками за. А можно взять много фестивальных режиссеров, которые вполне владеют психологией на экране, но они фестивальные, а здесь же нужно сделать зрительскую картину», — добавил Шпагин.

Ранее Шпагин назвал НСН главный минус сериала «Трудно быть Богом».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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