Михаил Булгаков сегодня крайне востребован, но чтобы снять «Собачье сердце» и сделать его успешным, от повести должен остаться лишь сам факт превращения из человека в собаку, сказал НСН кинокритик Александр Шпагин.

В России началась работа над новой экранизацией «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Этим занимаются компания «Марс Медиа» и продюсер Рубен Дишдишян. Пока нет ни деталей проекта, ни имени режиссера, ни актерского состава. При этом «Собачье сердце» экранизировалось уже дважды: в 1976 году повесть вывел на экран итальянский режиссер Альберто Латтуада, а в 1988-м — советский режиссер Владимир Бортко. По словам Шпагина, авторам новой экранизации избежать ассоциаций с фильмом Бортко будет очень сложно.