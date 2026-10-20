Изменения программ льготной ипотеки в два-три раза сократят платежеспособный спрос со стороны семей с детьми, что сильно бьет по застройщикам, заявил НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Просроченная задолженность компаний, работающих на рынке недвижимости и в строительстве, с начала 2026 года выросла на 43% и приблизилась к 600 млрд рублей, следует из данных ЦБ. На эти отрасли пришлась почти половина всего прироста проблемных корпоративных кредитов в стране, пишут «Известия». Апрелев уверен, что возможны банкротства.