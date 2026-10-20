Вызов и убытки: Что ждет покупателей в случае банкротств застройщиков
Константин Апрелев заявил НСН, что интересы дольщиков защищены, они своих денег не потеряют, но получение квартиры может затянуться.
Изменения программ льготной ипотеки в два-три раза сократят платежеспособный спрос со стороны семей с детьми, что сильно бьет по застройщикам, заявил НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Просроченная задолженность компаний, работающих на рынке недвижимости и в строительстве, с начала 2026 года выросла на 43% и приблизилась к 600 млрд рублей, следует из данных ЦБ. На эти отрасли пришлась почти половина всего прироста проблемных корпоративных кредитов в стране, пишут «Известия». Апрелев уверен, что возможны банкротства.
«Все зависит от каждой конкретной компании, для кого-то критический момент уже наступил. Конечно, у застройщиков очень сложное положение, которое усугубляется. Принятые Минфином решения об изменении программ льготной ипотеки в два-три раза сократят платежеспособный спрос со стороны семей с детьми. Это коснется 95% всех потенциальных покупателей новостроек по льготным программам. А спрос на новостройки и без этого сократился фактически в два раза. Застройщики не могут продать квартиры даже если они построены, потому что цены очень высокие, выше, чем такие же квартиры, которые продаются уже на вторичном рынке, но в таких же новых домах. Плюс из-за недофинансирования также увеличиваются сроки строительства. Это ведет к тому, что у застройщиков снижается не просто доходность, а могут быть убытки на проектах. Для многих компаний это серьезный вызов, кто-то уйдет в банкротство», — рассказал он.
Он также раскрыл, что в случае банкротства ждет покупателя квартиры.
«Интересы дольщиков защищены, они своих денег не потеряют, которые находятся на счетах в банке. Но и квартир они не получат в таком случае, потому что не очень понятно, когда такой проект закончится. Срок получения жилья может существенно затянуться. А это еще больше снижает спрос на новостройки. Миф о том, что нужно покупать жилье на стадии котлована, сегодня работает в обратную сторону. Сегодня нужно менять формат финансирования, не нужно наполнять эскроу-счета на сто процентов. Люди не должны заполнять счет, пока жилье не построено и не передано им, достаточно заключать договор на 10-20% от стоимости жилья, а остальные деньги – траншевая ипотека», — добавил собеседник НСН.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков объяснил НСН, что не стоит доверять «скидкам» от застройщиков, так как на самом деле они либо выдают за дисконт неликвид, либо сперва завышают цены, чтобы потом показательно их снизить.
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