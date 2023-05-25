СМИ: Леонида Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева
25 мая 202314:07
Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева посмертно лишили звания почётного гражданина Киева, пишет украинское издание «Страна».
Отмечается, что соответствующее решение приняли депутаты Киевского совета.
Также издание уточняет, что Брежнев первым получил это звание. Это произошло после открытия в украинской столице мемориала «Родина-мать».
Ранее власти крупнейшего на юге Чехии города Чески-Будеевице лишили статуса почётного гражданина Валентину Терешкову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru