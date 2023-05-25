СМИ: Леонида Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева

Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева посмертно лишили звания почётного гражданина Киева, пишет украинское издание «Страна».

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Отмечается, что соответствующее решение приняли депутаты Киевского совета.

Также издание уточняет, что Брежнев первым получил это звание. Это произошло после открытия в украинской столице мемориала «Родина-мать».

Ранее власти крупнейшего на юге Чехии города Чески-Будеевице лишили статуса почётного гражданина Валентину Терешкову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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