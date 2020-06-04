Стрелков отрицает гипноз во время интервью у Гордона

«Нет, я не исключаю, что Гордон пытался применять что-то подобное. С самого начала, как я заметил, его глаза странные и прочие детали. Честно говоря, если гипноз и применяли, то совершенно бесполезно. Я прекрасно помню разговор, я себя контролировал, и надеюсь, что это было заметно», - отметил собеседник НСН.

Наталья Поклонская, в свою очередь, заявила, что считала украинского журналиста Дмитрия Гордона серьезным журналистом, а он оказался «спецагентом» СБУ.

Гордон добавил в эфире телеканала «Украина 24», что «хорошее интервью — это всегда и гипноз в том числе, это шаманство». А учился гипнотизировать он у Анатолия Кашпировского.