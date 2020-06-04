Стрелков отрицает гипноз во время интервью у Гордона
Бывший глава Минобороны ДНР в интервью НСН заявил, что помнит всё, о чем беседовал с украинским журналистом, и никакое шаманство на него не действует.
Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что владеет «профессиональными приемами», при помощи которых якобы гипнотизирует людей во время интервью.
Не так давно Гордон взял да больших интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова). Последний в интервью НСН заявил, что никак не почувствовал «способности» Гордона.
«Нет, я не исключаю, что Гордон пытался применять что-то подобное. С самого начала, как я заметил, его глаза странные и прочие детали. Честно говоря, если гипноз и применяли, то совершенно бесполезно. Я прекрасно помню разговор, я себя контролировал, и надеюсь, что это было заметно», - отметил собеседник НСН.
Наталья Поклонская, в свою очередь, заявила, что считала украинского журналиста Дмитрия Гордона серьезным журналистом, а он оказался «спецагентом» СБУ.
Гордон добавил в эфире телеканала «Украина 24», что «хорошее интервью — это всегда и гипноз в том числе, это шаманство». А учился гипнотизировать он у Анатолия Кашпировского.
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