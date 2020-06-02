ДНР проведёт парад Победы в один день с Россией
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин распорядился провести военный парад по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей».
По словам Пушилина, на этот раз парад Победы в Донецке будет масштабнее, чем в прошлые годы. Как ожидается, по главной улице города пройдёт более 2,5 тысячи человек и свыше 100 единиц техники.
Парад Победы в России также состоится 24 июня, объявил в конце мая президент Владимир Путин. Мероприятие не проводилось 9 мая из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусом. В этот день парад прошёл только в Минске.
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