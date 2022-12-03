Идут обыски в зданиях Киевгорсовет из-за мэра Кличко

В зданиях Киевского городского совета, который возглавляет мэр украинской столицы Виталий Кличко, идут обыски. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины Telegram-канале.

Кличко заявил, что к нему пришли силовики

По данным ведомства, в результате предварительного расследования выявлено нецелевое использование рекреационных земель одного из киевских парков, а также злоупотребление властью.

Сотрудники бюро начали проверку работников горсовета украинской столицы на предмет причастности к делу.

Сообщается также о возбуждении уголовного производства по статье о злоупотреблении властью, отмечает RT.

Ранее Rheinische Post написало, что президент Украины Владимир Зеленский пытается устранить мэра Киева Виталия Кличко — своего главного конкурента на предстоящих выборах главы государства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:УкраинаКиевОбыскиВиталий Кличко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры