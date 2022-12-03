Идут обыски в зданиях Киевгорсовет из-за мэра Кличко
В зданиях Киевского городского совета, который возглавляет мэр украинской столицы Виталий Кличко, идут обыски. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины Telegram-канале.
По данным ведомства, в результате предварительного расследования выявлено нецелевое использование рекреационных земель одного из киевских парков, а также злоупотребление властью.
Сотрудники бюро начали проверку работников горсовета украинской столицы на предмет причастности к делу.
Сообщается также о возбуждении уголовного производства по статье о злоупотреблении властью, отмечает RT.
Ранее Rheinische Post написало, что президент Украины Владимир Зеленский пытается устранить мэра Киева Виталия Кличко — своего главного конкурента на предстоящих выборах главы государства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 669 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 132 / сут.
- Российские военкоры опубликовали страшные кадры после боев за Артемовск
- Глава МАГАТЭ: Вывод вооружений с ЗАЭС станет частью соглашения Киева и Москвы с агентством
- Идут обыски в зданиях Киевгорсовет из-за мэра Кличко
- Минобороны РФ: Два пункта временной дислокации наемников поражены в районе Краматорска
- Думать о будущем. Генерал предложил разгромить жд-узел в Польше из-за поставок оружия Украине
- Балицкий: Российские военные удерживают рубежи в Запорожской области
- Российский разведчик спецназа ужаснулся украинским танкам с заваренными люками
- СМИ: Россия сформировала флот из 100 нефтяных танкеров
- А нам все равно! После введения потолка цен на российскую нефть в РФ сочувствуют европейцам
- Вашингтон может прекратить поставки вооружения на Украину при получении выгоды и сокращении рисков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru