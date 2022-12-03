По данным ведомства, в результате предварительного расследования выявлено нецелевое использование рекреационных земель одного из киевских парков, а также злоупотребление властью.

Сотрудники бюро начали проверку работников горсовета украинской столицы на предмет причастности к делу.

Сообщается также о возбуждении уголовного производства по статье о злоупотреблении властью, отмечает RT.

Ранее Rheinische Post написало, что президент Украины Владимир Зеленский пытается устранить мэра Киева Виталия Кличко — своего главного конкурента на предстоящих выборах главы государства.

