Кличко заявил, что к нему пришли силовики
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что утром к нему в подъезд пришли вооруженные люди. Сначала они ломились к нему в дверь, но затем спустились к квартире на два этажа ниже. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала «Украина24».
В момент прихода силовиков Кличко был на тренировке, пишет Газета.ру. Он добавил, что всегда готов сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов. «Там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ», — объяснил Кличко визит силовиков к его соседям.
Ранее прошли масштабные обыски в администрации Киева и «Киевавтодоре» по делам о хищении 488 и 650 тысяч долларов соответственно. Мэр города считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на правительство Киева и лично на него.
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