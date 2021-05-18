Кличко заявил, что к нему пришли силовики

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что утром к нему в подъезд пришли вооруженные люди. Сначала они ломились к нему в дверь, но затем спустились к квартире на два этажа ниже. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала «Украина24».

Виталий Кличко выпустил книгу со своими цитатами

В момент прихода силовиков Кличко был на тренировке, пишет Газета.ру. Он добавил, что всегда готов сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов. «Там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ», — объяснил Кличко визит силовиков к его соседям.

Ранее прошли масштабные обыски в администрации Киева и «Киевавтодоре» по делам о хищении 488 и 650 тысяч долларов соответственно. Мэр города считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на правительство Киева и лично на него.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:СиловикиКиевМэрВиталий Кличко
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