И глобус Украины. Русский язык хотят переименовать в российский

Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский». В эфире канала Ukrlife.TV он признался, что будучи филологом, понимает, что «украинский русский» или «русский украинский» уже отличается от «русского русского». Это отличие есть и лексике, и грамматике, и «украинский русский» в настоящее время «совсем другой». Потураев добавил, что в стране есть государственный украинский язык, а также есть языки национальных меньшинств, к которым филолог причислил и русский.

Петр Порошенко, находясь на посту президента страны, в середине мая подписал закон об исключительности украинского языка как государственного.

Парламентарии, прокуроры, судьи, врачи, учителя и сотрудники Нацбанка должны разговаривать на украинском языке при исполнении своих служебных обязанностей.

Впрочем, это не первая сомнительная идея, озвученная командой нынешнего главы страны Владимира Зеленского. Бувкально пару недель назад возникло предложение перенести столицу Украины из Киева. Куда, правда, не уточнялось.

Обсуждая с НСН странные инициативы нынешнего президента и его команды, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский предложил решать действительно важные проблемы страны.

«Ничего такого не будет. Они все время говорят какой-то бред. Или принимают какие-то бредовые решения. Например, что можно ходить в администрацию президента в шортах. Всякую чепуху говорят. Можно в очередной раз сказать, что пришла команда, которая не знает, что делать и вот она всякие бредовые идеи обсуждает вместо того, чтобы заняться критически важными для людей вещами»,- высказал свое мнение Погребинский.