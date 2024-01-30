«Хуже террориста!»: Водолацкий нашел «синдром маньяка» у возможного преемника Залужного
Какие бы перестановки в украинском руководстве не происходили, Россия продолжит выполнять поставленные задачи, заявил в эфире НСН Виктор Водолацкий.
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в разговоре с НСН сравнил главкома ВСУ Валерия Залужного и главу украинской разведки Кирилла Буданова (на фото), а также заявил о неизменности планов российской армии в конфликте с режимом Зеленского.
Накануне президент Украины встречался с Валерием Залужным и предложил ему уйти в отставку, но военачальник отказался писать рапорт, заявив, что это право главы государство выбирать, с кем ему работать. Об этом пишут «Зеркало недели» и Economist. На место Залужного источники СМИ «сватали» Кирилла Буданова.
«Все это – домыслы различных лиц в окружении Зеленского. Пока не будет команды из Пентагона, Зеленский ничего делать не будет, потому что он не самостоятельная личность, а Украина – не суверенное государство. Просто территория в руках англосаксов. Что изменится, если вдруг придет Буданов? Залужный – террорист, Буданов – еще хуже террориста. Он просто подонок, который ненавидит все, что связано со словом «русский», хотя сам по национальности русский. Что один, что второй – военные преступники и террористы. Мрази, которых непонятно как земля носит. Ничего для нас не изменится – все будет продолжаться, потому что ни Зеленский, ни Залужный, ни Буданов не самостоятельные фигуры. У Буданова есть еще синдром маньяка, а у Залужного его, возможно, нет», - сказал Водолацкий.
Ранее генерал Виктор Соболев в интервью НСН допустил, что Залужный в будущем станет президентом Украины. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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