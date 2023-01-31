HRW сообщила о погибших мирных жителях в Изюме из-за мин ВСУ «Лепесток»
Украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные мины «Лепесток», в результате чего погибли одиннадцать мирных жителей, сообщает международная неправительственная организация Human Rights Watch.
Организация проводила исследование с 19 сентября, были опрошены более 100 человек.
В ходе расследования было выявлено применение мин в девяти районах города.
22 января глава администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказал о визите в Изюм американских военных и экспертов. Он отметил, что участники встречи обсудили возможности восстановления города и потребности военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- Во Франции заявили о риске третьей мировой войны
- СМИ: ЕС могут изменить политику в отношении Украины из-за энергокризиса
- HRW сообщила о погибших мирных жителях в Изюме из-за мин ВСУ «Лепесток»
- Губернатор Белгородской области заявил, что в регионе сработала система ПВО
- Встретивший Новый год в Мексике экс-депутат Васильев уехал в зону СВО
- Украина разорвала соглашение с Россией о воздушном сообщении
- Глава Росавиации: ЕС не удастся уничтожить авиацию России
- В США готовятся объявить о новой военной помощи Украине
- Мурал с изображением Пушкина закрасили в Харькове
- Над Красноярском пролетел метеор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru