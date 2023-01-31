HRW сообщила о погибших мирных жителях в Изюме из-за мин ВСУ «Лепесток»

Украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные мины «Лепесток», в результате чего погибли одиннадцать мирных жителей, сообщает международная неправительственная организация Human Rights Watch.

Организация проводила исследование с 19 сентября, были опрошены более 100 человек.

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В ходе расследования было выявлено применение мин в девяти районах города.

22 января глава администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказал о визите в Изюм американских военных и экспертов. Он отметил, что участники встречи обсудили возможности восстановления города и потребности военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: @vvgladkov
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина
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