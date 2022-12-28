«Гляди, какие клоуны»: Захарова высмеяла переименование улицы Высоцкого в Изюме

Спикер Госдумы России в ближайшее время посетит Иран Мантуров: Два импортозамещенных самолета Sukhoi Superjet - New планируется поставить заказчику в 2023 году Евродепутат от Германии рассказал о новых возможных антироссийских санкциях Во Франции начали выдавать купоны на дрова СМИ: Полисы ОСАГО начнут проверять через камеры дорожного движения