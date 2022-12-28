«Гляди, какие клоуны»: Захарова высмеяла переименование улицы Высоцкого в Изюме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переименование улицы актера и поэта Владимира Высоцкого в украинском городе Изюм в улицу основателя компании Apple Стива Джобса.
Ранее об изменении названия сообщил в соцсетях заммэра Изюма Владимир Мацокин. Одну из улиц назвали в честь Джобса для «украшения города». Всего в Изюме переименовали 19 улиц, пишет Газета.ру.
Захарова отреагировала на нововведения, процитировав песню Высоцкого «Диалог в цирке», отмечает «Свободная пресса».
«Наверное, не могут простить поэту пророческие строки «ой, Вань, гляди, какие клоуны», — написала дипломат.
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