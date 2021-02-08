Ростуризм нечаянно «отсоединил» Крым от РФ

Крым по ошибке не указали в составе Российской Федерации на сайте Ростуризма.

В понедельник на карте, размещённой на портале ведомства в разделе об электронных визах, полуостров оказался окрашенным в зелёный цвет. В то время как остальная территория России была выделена серым.

Как сообщает издание «Подъём», причиной инцидента стало плановое обновление сайта, при котором случайно загрузили некорректную версию карты. Отмечается, что разработчики уже исправили ошибку.

Между тем, Крым назван лучшим направлением для внутреннего туризма летом 2021 года. Таким мнением поделился директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, сообщает Ura.ru. Полуостров отличился наилучшим соотношением цены и качества.

