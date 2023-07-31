Хорватия разрешила Украине использовать свои порты для экспорта зерна
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Хорватия разрешила Киеву использовать свои порты для отправки зерна за рубеж, сообщают СМИ.
По словам Кулебы, Украина будет использовать хорватские порты на Дунае и на Адриатическом море. Он поблагодарил Загреб за «конструктивную помощь».
«Это настоящий действенный вклад в продовольственную безопасность мира», - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.
Россия официально уведомила Организацию Объединенных Наций, Турцию и Украину о приостановке своего участия в зерновой сделке. Москва допустила возвращение к реализации соглашения в случае выполнения ее условий.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва бесплатно поставит странам Африки 25-50 тысяч тонн зерна, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru