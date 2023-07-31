Хорватия разрешила Украине использовать свои порты для экспорта зерна

По словам Кулебы, Украина будет использовать хорватские порты на Дунае и на Адриатическом море. Он поблагодарил Загреб за «конструктивную помощь».

«Это настоящий действенный вклад в продовольственную безопасность мира», - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Россия официально уведомила Организацию Объединенных Наций, Турцию и Украину о приостановке своего участия в зерновой сделке. Москва допустила возвращение к реализации соглашения в случае выполнения ее условий.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва бесплатно поставит странам Африки 25-50 тысяч тонн зерна, передает «Радиоточка НСН».

