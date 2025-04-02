СМИ: В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией
Дискуссии в НАТО о пересмотре отношений с Россией приостановили на фоне переговоров США с Москвой и Киевом. Об этом пишет Euractiv, ссылаясь на дипломатов.
По данным издания, ожидалось, что предстоящий саммит блока в Гааге станет поворотным моментом в отношениях с Москвой.
«Сейчас, когда США ведут мирные переговоры с Россией и Украиной, все дискуссии по этой теме "приостановлены"», - пишет Euractiv.
Обсуждения не ведутся на протяжении месяцев. При этом неназванный американский чиновник рассказал, что союзники по НАТО продолжают дискуссии относительно саммита в Гааге.
Между тем Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) заявил, что в НАТО обеспокоены новой тактикой российских военных, которые начали применять наступательный треугольник из беспилотников, планирующих бомб и пехоты, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru