СМИ: В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией

Дискуссии в НАТО о пересмотре отношений с Россией приостановили на фоне переговоров США с Москвой и Киевом. Об этом пишет Euractiv, ссылаясь на дипломатов.

По данным издания, ожидалось, что предстоящий саммит блока в Гааге станет поворотным моментом в отношениях с Москвой.

«Сейчас, когда США ведут мирные переговоры с Россией и Украиной, все дискуссии по этой теме "приостановлены"», - пишет Euractiv.

Обсуждения не ведутся на протяжении месяцев. При этом неназванный американский чиновник рассказал, что союзники по НАТО продолжают дискуссии относительно саммита в Гааге.

Между тем Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) заявил, что в НАТО обеспокоены новой тактикой российских военных, которые начали применять наступательный треугольник из беспилотников, планирующих бомб и пехоты, пишет 360.ru.

