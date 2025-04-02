Алла Пугачева выпустила две песни о войне

Певица Алла Пугачева выпустила две песни на военную тематику, композиции «Мама» и «Поцелуи войны» опубликованы на YouTube-канале артистки.

Песня «Мама» на музыку Андрея Мисина и слова самой Пугачевой выстроена вокруг диалога матери и ее сына, погибшего на войне.

«Я проклинаю тот бой, мам, что разлучил нас с тобой», — поет артистка.

Песня «Поцелуи войны» написана по мотивам прорыва советских войск в Свирско-Петрозаводской операции летом 1944 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Автором музыки вновь выступил Мисин, слова композиции написал Андрей Ордынец.

«Кого любит война, тех целует она или миной стальной, или пулей шальной», - спела Пугачева.

Ранее стало известно, что телеканал «Дом кино» размыл фотографию Аллы Пугачевой в одной из сцен во время показа фильма «Ледокол», пишет RT.

