Алла Пугачева выпустила две песни о войне
Певица Алла Пугачева выпустила две песни на военную тематику, композиции «Мама» и «Поцелуи войны» опубликованы на YouTube-канале артистки.
Песня «Мама» на музыку Андрея Мисина и слова самой Пугачевой выстроена вокруг диалога матери и ее сына, погибшего на войне.
«Я проклинаю тот бой, мам, что разлучил нас с тобой», — поет артистка.
Песня «Поцелуи войны» написана по мотивам прорыва советских войск в Свирско-Петрозаводской операции летом 1944 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Автором музыки вновь выступил Мисин, слова композиции написал Андрей Ордынец.
«Кого любит война, тех целует она или миной стальной, или пулей шальной», - спела Пугачева.
Ранее стало известно, что телеканал «Дом кино» размыл фотографию Аллы Пугачевой в одной из сцен во время показа фильма «Ледокол», пишет RT.
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