Актера Панина обязали погасить долги по кредитке умершей матери
Актера Алексея Панина (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обязали погасить долг по кредитной карте умершей мамы в размере 167 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы дела.
Отмечается, что мать артиста Татьяна Власова, которая, по данным СМИ, умерла в 2021 году, в августе 2019-го заключила договор с банком и получила кредитную карту с лимитом в 170 тысяч рублей. На кредитке накопился долг в 167119,13 рубля, кроме того, было начислено процентов почти на 6 тысяч рублей. После смерти женщины банк обратился в суд с иском о взыскании задолженности.
Наследником является Панин, поэтому выплатить долг потребовали от него. Суд удовлетворил заявление, актер должен погасить задолженность по договору и расходы по уплате госпошлины в размере свыше 4,5 тысячи рублей.
Ранее Алексей Панин уехал из России, актер жил в Испании, а в 2023 году перебрался в США, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru