В Новой Каховке три человека пострадали из-за атак БПЛА

ВСУ сбросили с беспилотников взрывоопасные предметы на автостоянку и дорогу в Новой Каховке в Херсонской области. Об этом заявил глава округа Виталий Гура.

Как отметил чиновник, на территории стоянки получил минно-взрывные травмы мужчина 1964 года рождения. При атаке были повреждены шесть машин, произошло возгорание в помещении для охранника.

«В результате сброса с БПЛА со стороны ВСУ на автодороге на въезде в Новую Каховку получили минно-взрывные травмы мужчина 1962 г. р. и мужчина 1985 г. р.», - написал Гура в Telegram-канале.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль «Газель» в белгородском селе Казинка, пострадал водитель, напоминает 360.ru.

