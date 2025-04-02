В Новой Каховке три человека пострадали из-за атак БПЛА
ВСУ сбросили с беспилотников взрывоопасные предметы на автостоянку и дорогу в Новой Каховке в Херсонской области. Об этом заявил глава округа Виталий Гура.
Как отметил чиновник, на территории стоянки получил минно-взрывные травмы мужчина 1964 года рождения. При атаке были повреждены шесть машин, произошло возгорание в помещении для охранника.
«В результате сброса с БПЛА со стороны ВСУ на автодороге на въезде в Новую Каховку получили минно-взрывные травмы мужчина 1962 г. р. и мужчина 1985 г. р.», - написал Гура в Telegram-канале.
Пострадавших госпитализировали.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль «Газель» в белгородском селе Казинка, пострадал водитель, напоминает 360.ru.
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