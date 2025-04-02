Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 2,8 тысячи
2 апреля 202509:04
Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 2886, сообщило Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что еще 4639 человек пострадали, 373 числятся пропавшими без вести, отмечает RT.
Сейчас сотрудники МЧС России, прибывшие на помощь по ликвидации последствий землетрясения, разыскивают мужчину, который пытался спасти свою маленькую дочь во время землетрясения.
Серия землетрясений началась в Мьянме 28 марта. Их амплитуда достигала 7,7 и 6,4 балла. Эпицентр одного из них находился в 31 км от города Мандалай.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 2,8 тысячи
- В Новой Каховке три человека пострадали из-за атак БПЛА
- Актера Панина обязали погасить долги по кредитке умершей матери
- СМИ: Депардье переедет в Россию из-за суда во Франции
- В Таиланде сообщили о 267 афтершоках после землетрясения в Мьянме
- Сенатор Букер выступил с 25-часовой речью против Трампа
- Под Красноярском сошли с рельсов семь вагонов с металлоломом
- Глава МАГАТЭ Гросси захотел стать следующим генсеком ООН
- Над территорией России уничтожили 93 украинских беспилотника
- Умер голливудский актер Вэл Килмер
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru