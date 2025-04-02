Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 2,8 тысячи

Отмечается, что еще 4639 человек пострадали, 373 числятся пропавшими без вести, отмечает RT.

Сейчас сотрудники МЧС России, прибывшие на помощь по ликвидации последствий землетрясения, разыскивают мужчину, который пытался спасти свою маленькую дочь во время землетрясения.

Серия землетрясений началась в Мьянме 28 марта. Их амплитуда достигала 7,7 и 6,4 балла. Эпицентр одного из них находился в 31 км от города Мандалай.

