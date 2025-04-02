Сенатор Букер выступил с 25-часовой речью против Трампа

Сенатор от Демократической партии США Кори Букер более суток выступал с речью против подходов новой администрации страны во главе с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Associated Press.

Политик в том числе критиковал масштабные сокращения системы соцзащиты, высказывался об аннексии Гренландии и Канады, заявлял о «серьезных и неотложных» угрозах народу и демократии, отмечает Ura.ru. Букер выступал более 25 часов без перерыва.

Как отметил лидер меньшинства в сенате демократ Чак Шумер, выступивший побил рекорд самой длинной речи в истории законодательного органа. Предыдущий рекорд установил в 1957 году демократ Стром Термонд, добивавшийся принятия закона о гражданских правах.

Кори Букер занимает пост сенатора с 2013 года, он представляет штат Нью-Джерси.

