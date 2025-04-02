В Таиланде сообщили о 267 афтершоках после землетрясения в Мьянме

Метеорологический департамент Таиланда продолжает фиксацию афтершоков после произошедшего 28 марта землетрясения в Мьянме. Об этом говорится в отчете ведомства.

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Всего специалисты зарегистрировали 267 афтершоков.

Прошедшей ночью в Мьянме произошли подземные толчки магнитудой от 2,4 до 3,6, их зафиксировали на глубине 10 км. Они не оказали воздействия на территории Таиланда.

Ранее в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным СМИ, в результате погибли почти три тысячи человек, пишет Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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