В Таиланде сообщили о 267 афтершоках после землетрясения в Мьянме
2 апреля 202508:35
Метеорологический департамент Таиланда продолжает фиксацию афтершоков после произошедшего 28 марта землетрясения в Мьянме. Об этом говорится в отчете ведомства.
Всего специалисты зарегистрировали 267 афтершоков.
Прошедшей ночью в Мьянме произошли подземные толчки магнитудой от 2,4 до 3,6, их зафиксировали на глубине 10 км. Они не оказали воздействия на территории Таиланда.
Ранее в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным СМИ, в результате погибли почти три тысячи человек, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актера Панина обязали погасить долги по кредитке умершей матери
- СМИ: Депардье переедет в Россию из-за суда во Франции
- В Таиланде сообщили о 267 афтершоках после землетрясения в Мьянме
- Сенатор Букер выступил с 25-часовой речью против Трампа
- Под Красноярском сошли с рельсов семь вагонов с металлоломом
- Глава МАГАТЭ Гросси захотел стать следующим генсеком ООН
- Над территорией России уничтожили 93 украинских беспилотника
- Умер голливудский актер Вэл Килмер
- В Конгрессе США предложили обязать Маска сдать тест на наркотики
- В Госдуме призвали пресечь финансовую схему с кешбэком
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru