Дэвид Финчер снимет продолжение «Однажды в Голливуде»

По его данным, съемки могут стартовать уже в конце лета.

Сценарий будущей картины напишет Квентин Тарантино. В него войдут куски из «Кинокритика», проекта которым Тарантино планировал завершить режиссерскую карьеру, но от которого в итоге отказался.

Главные роли в новом фильме, скорее всего, исполнят Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

Ранее стало известно, что Дуэйн Джонсон и Леонардо Ди Каприо снимутся в новом фильме Мартина Скорсезе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

