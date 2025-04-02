Дэвид Финчер снимет продолжение «Однажды в Голливуде»
Режиссер «Социальной сети» и «Карточного домика» Дэвид Финчер снимет продолжение фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» для стримингового сервиса Netflix, сообщает The Hollywood Reporter.
По его данным, съемки могут стартовать уже в конце лета.
Сценарий будущей картины напишет Квентин Тарантино. В него войдут куски из «Кинокритика», проекта которым Тарантино планировал завершить режиссерскую карьеру, но от которого в итоге отказался.
Главные роли в новом фильме, скорее всего, исполнят Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.
Ранее стало известно, что Дуэйн Джонсон и Леонардо Ди Каприо снимутся в новом фильме Мартина Скорсезе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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