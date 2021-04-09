Политолог Марков: Зеленский мечтает стать украинским Нероном
В ходе пресс-конференции НСН генеральный директор НП «Институт политических исследований» объяснил цель украинского президента в эскалации напряженности.
Политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков во время пресс-конференции НСН заявил, что Зеленский хочет сымитировать войну на Донбассе для создания личной диктатуры.
«Зеленский не хочет войны, он гениальный актер, он мечтает о роли украинского Нерона. Он хочет сымитировать войну на Донбассе для того, чтобы перейти к личной диктатуре. Его призвали из-за программы мира, он ее не смог выполнить из-за американского контроля, у него рухнул рейтинг в 5 раз, и скоро он станет самым ненавидимым политиком Украины.
Чтобы остановить этот процесс, Зеленский взял под контроль все СМИ. Еще он хочет, чтобы в рамках поддержки Украину приняли в НАТО. Но полностью ее принять туда не могут, они могут предложить членство с обязанностями, но без прав», - отметил он.
Глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс для встречи с военными на передовой на фоне обострения конфликта с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Ранее он заявлял, что единственный способ остановить эту войну – вступить в НАТО.
Нерон - римский император, в начале своего властвования он уменьшил штрафы и налоги, пытался бороться с коррупцией, увлекался стихосложением. Но больше всего Нерон прославился своей жестокостью и необычными привычками.
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