Чтобы остановить этот процесс, Зеленский взял под контроль все СМИ. Еще он хочет, чтобы в рамках поддержки Украину приняли в НАТО. Но полностью ее принять туда не могут, они могут предложить членство с обязанностями, но без прав», - отметил он.

Глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс для встречи с военными на передовой на фоне обострения конфликта с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Ранее он заявлял, что единственный способ остановить эту войну – вступить в НАТО.

Нерон - римский император, в начале своего властвования он уменьшил штрафы и налоги, пытался бороться с коррупцией, увлекался стихосложением. Но больше всего Нерон прославился своей жестокостью и необычными привычками.