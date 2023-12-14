«Хорошие новости!»: В России ожидают завершения СВО летом 2024 года

Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в беседе с НСН выразил схожее мнение о завершении СВО в 2024 году.

«Думаю, это произойдет в следующем году. Основное условие для прекращения боевых действий — полное восстановление Вооруженных сил России (что сейчас и делается) до уровня, когда они будут способны создавать наступательные группировки, а не отражать контрнаступление ВСУ. Эти вопросы решаются и по гособоронзаказу, и по набору военнослужащих по контракту в добровольном порядке. Никаких мобилизаций не предполагается ни в ближайшее время, ни в следующем году», — сказал Соболев.

Собеседник НСН напомнил о том, что задача российской армии — выполнить основные цели спецоперации.

«Наши ключевые задачи — освобождение оккупированных частей новых субъектов, впоследствии — демилитаризация и денацификация Украины. Если мы остановимся на том этапе, на котором находится сейчас, то Запад с его экономическим потенциалом вооружит большую часть Украины так, что мы через год-полтора будем вести еще более кровавую и жестокую войну. Она будет направлена и против России, и против людей, проживающих на Украине», — добавил депутат.

В Международном валютном фонде (МВФ) же недавно также сделали ставку на 2024 год. Согласно базовому макроэкономическому прогнозу, бои на Украине прекратятся к концу 2024 года. В таком случае ВВП страны вырастет на 3–4%, еще на 6,5% — в 2025 году.

Там описали и негативный сценарий (бои до конца 2025 года), который предполагает более длительный и интенсивный конфликт. ВВП Украины в этом случае снизится на 5% в 2024 году, еще через год роста или падения экономики не ожидается.

Также МВФ представил позитивный прогноз экономического развития Украины, возможный при высоком уровне инвестиций и притока мигрантов, росте производительности. Срок окончания боевых действий в этом сценарии не определен. Эксперты допускают, что рост ВВП в 2025 году может составить до 10%.

Что касается результатов спецоперации, Украине советуют готовиться к «потере территорий ради мира». Об этом ранее заявил американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс в интервью каналу NBC News.

Он добавил, что с потерей Украиной части территорий ради прекращения конфликта придется смириться не только Киеву, но и Вашингтону. По мнению Вэнса, на сегодняшний день это в интересах правительства США.

Миллиардер Илон Маск ранее согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсона и Запорожье.

«Если она не заключит мирное соглашение сейчас, она также потеряет Харьков, Одессу, остальную часть Херсона и многое другое», - написал Сакс.

«Думаю, ваша оценка точна», - поддержал его владелец соцсети X.

Ряд украинских граждан также считает, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опросов.

В публикации говорится, что пока сторонников подобной идеи не много, однако их число растет.