«Хорошие новости!»: В России ожидают завершения СВО летом 2024 года
Рамзан Кадыров заявил, что конфликт на Украине может закончиться летом 2024 года. С ним согласился генерал Виктор Соболев. Военные корреспонденты сообщают, что у Киева не осталось сил для атак.
Обсуждения вокруг специальной военной операции все чаще сводятся к срокам ее завершения. Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в своем Telegram-канале заявил, что конфликт на Украине может закончиться летом 2024 года.
«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», - сообщил он.
Он также отметил, что перед российскими силами поставлена задача не разрушать города, иначе бы Россия давно бы «захватила Киев».
В ноябре политик отмечал, что российские силы уверенно продвигаются в зоне спецоперации. Говорить о переговорах сейчас смысла нет, считает глава Чечни.
По его словам, Россия находится в более выгодном стратегическом и экономическом положении, чем Украина.
«Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа», - говорил Кадыров.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в беседе с НСН выразил схожее мнение о завершении СВО в 2024 году.
«Думаю, это произойдет в следующем году. Основное условие для прекращения боевых действий — полное восстановление Вооруженных сил России (что сейчас и делается) до уровня, когда они будут способны создавать наступательные группировки, а не отражать контрнаступление ВСУ. Эти вопросы решаются и по гособоронзаказу, и по набору военнослужащих по контракту в добровольном порядке. Никаких мобилизаций не предполагается ни в ближайшее время, ни в следующем году», — сказал Соболев.
Собеседник НСН напомнил о том, что задача российской армии — выполнить основные цели спецоперации.
«Наши ключевые задачи — освобождение оккупированных частей новых субъектов, впоследствии — демилитаризация и денацификация Украины. Если мы остановимся на том этапе, на котором находится сейчас, то Запад с его экономическим потенциалом вооружит большую часть Украины так, что мы через год-полтора будем вести еще более кровавую и жестокую войну. Она будет направлена и против России, и против людей, проживающих на Украине», — добавил депутат.
В Международном валютном фонде (МВФ) же недавно также сделали ставку на 2024 год. Согласно базовому макроэкономическому прогнозу, бои на Украине прекратятся к концу 2024 года. В таком случае ВВП страны вырастет на 3–4%, еще на 6,5% — в 2025 году.
Там описали и негативный сценарий (бои до конца 2025 года), который предполагает более длительный и интенсивный конфликт. ВВП Украины в этом случае снизится на 5% в 2024 году, еще через год роста или падения экономики не ожидается.
Также МВФ представил позитивный прогноз экономического развития Украины, возможный при высоком уровне инвестиций и притока мигрантов, росте производительности. Срок окончания боевых действий в этом сценарии не определен. Эксперты допускают, что рост ВВП в 2025 году может составить до 10%.
Что касается результатов спецоперации, Украине советуют готовиться к «потере территорий ради мира». Об этом ранее заявил американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс в интервью каналу NBC News.
Он добавил, что с потерей Украиной части территорий ради прекращения конфликта придется смириться не только Киеву, но и Вашингтону. По мнению Вэнса, на сегодняшний день это в интересах правительства США.
Миллиардер Илон Маск ранее согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсона и Запорожье.
«Если она не заключит мирное соглашение сейчас, она также потеряет Харьков, Одессу, остальную часть Херсона и многое другое», - написал Сакс.
«Думаю, ваша оценка точна», - поддержал его владелец соцсети X.
Ряд украинских граждан также считает, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опросов.
В публикации говорится, что пока сторонников подобной идеи не много, однако их число растет.
По мнению авторов, это может быть связано с тем, что за год для Киева ситуация на поле боя почти не изменилась. При этом указывается, что поддержка со стороны Запада не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ), поскольку «европейцы проявляют нерешительность» в поставке боеприпасов.
8 декабря военный корреспондент Александр Коц заявил НСН, что украинская армия способна вести оборонительные бои и пытаться контратаковать, однако утратила наступательный потенциал.
«Контратаки ВСУ идут регулярно и на авдеевском направлении, и на артемовском. Другой вопрос, что ресурсов на полноценные контратаки у украинской армии сегодня нет. Они не подняли лапки и сдаются, у них есть по-прежнему возможность вести оборонительные бои, но наступательный потенциал утерян. Инициатива на нашей стороне, мы сегодня имеем возможность создавать точки напряжения для противника сразу на нескольких направлениях: это и купянское, и артемовское, и, естественно, авдеевское», - рассказал он.
Позже сообщалось, что танки Abrams американского производства так и не оказались на передовой в зоне проведения специальной военной операции.
Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что американские власти специально держат боевые машины вдали от линии фронта для сохранения престижа своего военно-промышленного комплекса.
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