Холдинг Фридмана потребовал с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank

Владеющий «Альфа-банком» холдинг ABH Holdings Михаила Фридмана и Петра Авена обратился в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров о взыскании с Украины миллиарда долларов за национализацию Sense Bank, сообщила пресс-служба корпорации.

На Украине арестовали счета Фридмана, Авена и Косогова на более 460 млн долларов

Холдинг потребовал полной компенсации за действия украинских властей. Национализацию банка в ABH Holdings назвали незаконной экспроприацией.

В тексте отмечается, что основанием для иска является договор о взаимном поощрении и защите инвестиций.

В декабре Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Михаила Фридмана в розыск. Российского бизнесмена обвинили в действиях, направленных на изменение конституционного строя страны и государственных границ, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СудыБанкУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры