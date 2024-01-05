Холдинг Фридмана потребовал с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank
Владеющий «Альфа-банком» холдинг ABH Holdings Михаила Фридмана и Петра Авена обратился в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров о взыскании с Украины миллиарда долларов за национализацию Sense Bank, сообщила пресс-служба корпорации.
Холдинг потребовал полной компенсации за действия украинских властей. Национализацию банка в ABH Holdings назвали незаконной экспроприацией.
В тексте отмечается, что основанием для иска является договор о взаимном поощрении и защите инвестиций.
В декабре Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Михаила Фридмана в розыск. Российского бизнесмена обвинили в действиях, направленных на изменение конституционного строя страны и государственных границ, напоминает «Радиоточка НСН».
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