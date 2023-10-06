На Украине арестовали счета Фридмана, Авена и Косогова на более 460 млн долларов

В ведомстве указали, что речь идёт о 20 компаниях и финансово-кредитных учреждениях. Общая сумма арестованных активов превышает 17 млрд гривен (более 460 млн долларов). Об этом сообщила Служба в Telegram-канале.

«Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову», - заявили в СБУ.

Ранее украинские власти обвинили российского бизнесмена Михаила Фридмана в финансировании специальной военной операции (СВО) РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

