На Украине арестовали счета Фридмана, Авена и Косогова на более 460 млн долларов
Украинский суд арестовал счета российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
В ведомстве указали, что речь идёт о 20 компаниях и финансово-кредитных учреждениях. Общая сумма арестованных активов превышает 17 млрд гривен (более 460 млн долларов). Об этом сообщила Служба в Telegram-канале.
«Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову», - заявили в СБУ.
Ранее украинские власти обвинили российского бизнесмена Михаила Фридмана в финансировании специальной военной операции (СВО) РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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