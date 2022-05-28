Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Украине регионами

Граница контролируемой российскими силами Херсонской области с подконтрольными Киеву регионами закрыта в целях безопасности. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

В Херсонской области появятся центры оформления российского гражданства

«Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Стремоусов добавил, что сейчас можно проехать из области в Крым или освобожденную часть Запорожской области, а оттуда — в республики Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаРоссияУкраина
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