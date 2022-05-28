Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Украине регионами

«Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Стремоусов добавил, что сейчас можно проехать из области в Крым или освобожденную часть Запорожской области, а оттуда — в республики Донбасса.

