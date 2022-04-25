«Игрушечный курс»: Россиян предупредили, что рубль может обрушиться «в любой момент»
Центробанк перегнул палку, поддерживая высокий курс рубля, при этом евро сейчас одна из слабейших валют в мире, а доллар – самая крепкая, сказал в эфире НСН Владимир Левченко.
Нынешний высокий курс рубля поддерживается искусственно, в любой момент он может упасть на 10-20%, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.
Ранее в понедельник в ходе торгов на Мосбирже курс евро опустился до 77 рублей, что стало минимумом с июня 2020 года, при этом доллар торговался на уровне 73 рублей.
«Это игрушечный курс, сделанный искусственно Центробанком при ограничении спроса. При этом рубль вряд ли долго продержится таким дорогим. В любой момент рубль может упасть на 10-20%, долго держать курс искусственным не получится. А в какой момент это до Центробанка дойдет, никто не знает, потому что адекватность принимаемых решений ниже плинтуса. При нарастании кризиса в мире профицит торгового баланса нашей страны продолжит сокращаться, при таком курсе рубля нужны будут деньги, наша экономика будет сыпаться с ускорением, и в какой-то момент ЦБ придется признать, что они, мягко говоря, перегнули палку», - сказал Левченко.
При этом он отметил, что евро сейчас является одной из самых слабых валют в мире, а доллар – самой крепкой.
«Второй момент – это слабость самой европейской валюты. Евро давно падает ко всем валютам из-за событий, происходящих в Европе, это одна из самых слабых валют. По отношению к доллару евро продолжит падать какое-то время. При этом доллар сейчас выглядит крепче всех остальных валют», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев говорил на пресс-конференции в НСН, что курс доллара меньше 70 рублей не выгоден российским властям
«Курс меньше 70 рублей за доллар, а о курсе мы можем сейчас говорить условно, крайне некомфортен для российского бюджета. Изначально бюджет формировался, исходя из прогноза 72 рубля за доллар, и если курс падает ниже, то бюджет становится дефицитным. Поэтому для бюджета комфортен курс в районе 80 рублей за доллар», – отмечал экс-министр.
При этом Нечаев не согласился с мнением экспертов, предрекающих «крах доллара» на фоне перехода России к международным расчетам в рублях, признавшись, что «спокоен» за американскую валюту.
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