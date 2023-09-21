Херш: Разведка США сомневается, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону

Разведка США считает, что Киев деморализован, Вашингтон не находит возможным прорвать российскую оборону, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники.

Он также отмечал, что в США начинают сомневаться в целесообразности предоставления помощи Украине, так как ВСУ не показывают должных и ожидаемых результатов.

«Спираль смерти!»: Зеленский оказался в ловушке из-за провала ВСУ и угроз Запада

Ситуация для украинского президента Владимира Зеленского резко изменилась, в Вашингтоне обострилось противостояние из-за стремления Белого дома продолжать финансирование Киева. Об этом ранее написал Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft. Автор отметил, что контрнаступление ВСУ не принесло тех результатов, которые предсказывали официальные лица. По его мнению, Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в 2022 году.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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