Херш: Разведка США сомневается, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону

Разведка США считает, что Киев деморализован, Вашингтон не находит возможным прорвать российскую оборону, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники.

Он также отмечал, что в США начинают сомневаться в целесообразности предоставления помощи Украине, так как ВСУ не показывают должных и ожидаемых результатов.