По его словам, в случае преодоления открытой местности украинские военнослужащие прыгают в окоп, где их поджидают мины советских времен.

Боец отметил, что далеко не все его сослуживцы согласны выполнять приказы командования. Солдат отметил, что россияне превратили жизнь украинских солдат в кошмар.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что ВСУ не смогут остановить наступление Вооруженных сил России под Купянском, сообщает «Радиоточка НСН».

