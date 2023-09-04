Handelsblatt: бойцы ВСУ подрываются на минах времен Второй мировой войны
Украинские бойцы подрываются на минах, которые остались в полях со времен Второй мировой войны, заявил газете Handelsblatt рядовой ВСУ с позывным Лютый.
По его словам, в случае преодоления открытой местности украинские военнослужащие прыгают в окоп, где их поджидают мины советских времен.
Боец отметил, что далеко не все его сослуживцы согласны выполнять приказы командования. Солдат отметил, что россияне превратили жизнь украинских солдат в кошмар.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что ВСУ не смогут остановить наступление Вооруженных сил России под Купянском, сообщает «Радиоточка НСН».
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