Handelsblatt: бойцы ВСУ подрываются на минах времен Второй мировой войны

Украинские бойцы подрываются на минах, которые остались в полях со времен Второй мировой войны, заявил газете Handelsblatt рядовой ВСУ с позывным Лютый.

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По его словам, в случае преодоления открытой местности украинские военнослужащие прыгают в окоп, где их поджидают мины советских времен.

Боец отметил, что далеко не все его сослуживцы согласны выполнять приказы командования. Солдат отметил, что россияне превратили жизнь украинских солдат в кошмар.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что ВСУ не смогут остановить наступление Вооруженных сил России под Купянском, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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