FT: Украина применяет при контрнаступлении трехсторонний подход
ВСУ используют трехсторонний подход при наступлении, пишет Financial Times.
По информации издания, украинская сторона ведет разминирование, атакует логистические и командные центры, а также наносит удары беспилотниками по территории в глубине России. Уточняется, что из-за большого количества металлических предметов на передовой металлоискатели становятся бесполезными, а разминированием территорий приходится заниматься в ночное время.
В статье также говорится, что для атак на логистические центры ВСУ тратят много времени из-за отсутствия преимущества в небе. Украинские атаки беспилотниками, по мнению Киева, «должны создать ощущение симметрии» в силах между сторонами конфликта.
Ранее стало известно, что Польша начала выдавать Киеву беженцев-мужчин призывного возраста, отмечают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru