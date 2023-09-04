FT: Украина применяет при контрнаступлении трехсторонний подход

По информации издания, украинская сторона ведет разминирование, атакует логистические и командные центры, а также наносит удары беспилотниками по территории в глубине России. Уточняется, что из-за большого количества металлических предметов на передовой металлоискатели становятся бесполезными, а разминированием территорий приходится заниматься в ночное время.

В статье также говорится, что для атак на логистические центры ВСУ тратят много времени из-за отсутствия преимущества в небе. Украинские атаки беспилотниками, по мнению Киева, «должны создать ощущение симметрии» в силах между сторонами конфликта.

Ранее стало известно, что Польша начала выдавать Киеву беженцев-мужчин призывного возраста, отмечают «Известия».

