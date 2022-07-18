Хакеры рассказали о россиянах, сотрудничающих с украинской военной разведкой
Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников группы.
Список с именами был передан компетентным органам. «Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», - сказал информатор агентства.
Ранее хакерские группы RaHDIt и «Берегини» добыли секретные документы о действиях украинских войск и обстановке на фронте. Киберспециалисты получают большие массивы данных.
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