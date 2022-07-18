Хакеры рассказали о россиянах, сотрудничающих с украинской военной разведкой

Список с именами был передан компетентным органам. «Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», - сказал информатор агентства.

Ранее хакерские группы RaHDIt и «Берегини» добыли секретные документы о действиях украинских войск и обстановке на фронте. Киберспециалисты получают большие массивы данных.

